登門道歉！館長與詹江村和解、放炮洗門風變慶祝當朋友

2019-07-08 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢、桃園市議員詹江村近日因統獨議題在網路上激戰，而館長將在中壢區開幕的健身房，恰巧在詹的寵物店旁，詹昨也特地直播介紹，卻被誤傳成要用職權查水表，雙方再度槓上。事後館長發現是謠言，對沒查證感到抱歉，詹也在粉專公告館長允諾下午要登門致歉，還稱會準備鞭炮，「希望館長能夠幫我放鞭炮洗門風」。

「館長」陳之漢、桃園市議員詹江村近日因統獨議題在網路上激戰，而館長將在中壢區開幕的健身房，恰巧在詹的寵物店旁，詹昨也特地直播介紹，卻被誤傳成要用職權查水表，雙方再度槓上。事後館長發現是謠言，對沒查證感到抱歉，詹也在粉專公告館長允諾下午要登門致歉，還稱會準備鞭炮，「希望館長能夠幫我放鞭炮洗門風」。

今天下午2時23分，館長的粉專「飆捍」貼出與詹江村的直播短片，雙方以台語對談，館長除了親自到欠，兩人還聊起生意經。

館長表示自己來到詹議員的辦公室，「外面一堆記者不理他」，並稱特地來跟詹議員道歉，「剛剛也致歉過了」，包含人家傳給他有關越南店的事情、要釘死館長的健身房等，「也是虛構」，所以當場開直播，還調侃「雖然他們已經開了好幾個」，詹聞訊笑稱「我那個直播沒幾個人看啦」。

館長接著採坐姿彎腰身手與詹江村互握約3秒鐘，在鏡頭前「誠摯地道歉」，給大家看一下，並稱講完應該就會離開了，不然外面一堆記者，還問詹怎麼辦，詹笑回他們是針對館長來的、對你比較有興趣。

後來詹江村提到要放炮，還問館長會不會太過份，館長直回「好啊，不會啦，促逼促逼（有趣）」，詹手口並用很嗨地說自己選舉選上也沒放過，並強調不是要洗門風，而是要「慶祝我們兩人做朋友」，館長回答「OK」，並相約泡茶，然後雙方走出小房間面對一大票媒體。

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