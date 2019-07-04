柯P稱雙城論壇是兩岸唯一正式溝通平台 陸委會打臉

2019-07-04 18:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北上海城市論壇今天登場，台北市長柯文哲致詞時竟稱，雙城論壇目前是「兩岸唯一的正式溝通平台」，不過，這番說法遭陸委會打臉。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，雙城論壇是兩岸城市間交流平台，但不是兩岸唯一正式溝通平台，政府並未授權地方進行任何溝通。除了中共目前切斷的兩岸溝通機制，海基會是政府唯一授權溝通管道。

邱垂正強調，兩岸政策是中央職權，政府支持合於規範、不設政治前提、有助兩岸相互理解的兩岸交流，任何刻意在交流中設計的政治要求或通關密語，都不應該成為兩岸交流典範模式。兩岸的和平不能委曲求全，這也是台灣人民的共識，唯有由中央與地方協同，才能維護台灣主權、捍衛民主。

邱垂正指出，中共今年初提出「習五條」，倡議探索「一國兩制台灣方案」，擴大對台政軍威脅與統戰分化、滲透，意圖以單邊強勢作為，罔顧台灣民意推進統一進程，這與「兩岸一家親」相互矛盾，台灣民眾無法認同。地方首長在進行兩岸交流時，需要充分反映台灣的主流民意、民主價值，以維護台灣整體利益。

此外，柯文哲今天也提及「既有政治基礎」一說，面對詢問是否暗指「九二共識」時，柯文哲說，要尊重過去互動的歷史，這僅表明「我們還是會守法」，並未涉及政治表態。

對此，邱垂正說，柯文哲如何解讀，「我們尊重、沒有意見」。事實上，現行兩岸政策也是在既有政治基礎與尊重歷史事實下推動，政府兩岸政策有4個主軸，第一是尊重1992年兩岸兩會所達成若干共同認知與諒解的歷史事實，第二是依據「憲法」與「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，第三是尊重兩岸過去30年來交流合作成果，第四是依據台灣民主原則與普遍民意來處理兩岸事務，任何兩岸決定要由台灣人民決定。

中國國台辦主任劉結一今天出席活動時，被問到是否與柯文哲會面時說，「會會……，一切都會明瞭」。不過，邱垂正表示，「截至目前為止尚未收到任何變更行程申請。」柯文哲赴陸交流已向內政部提出申請許可，內政部也提醒台北市政府赴陸相關注意事項，包括行程變更應事先提出身請，如果要見包括國台辦主任，依現行規定需要向聯審會提出變更行程申請。

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