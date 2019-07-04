蔡總統明視察三鶯線 侯友宜將陪同爭取軌道建設

2019-07-04 12:21

〔記者何玉華／新北報導〕總統蔡英文及交通部長林佳龍明（5日）將視察捷運三鶯線延伸桃園八德段，新北市長侯友宜將陪同並利用機會爭取中央核定包含汐止民生線及他提出的三條輕軌計畫等軌道建設。

侯友宜在「三環三線」的基礎上，增加五股泰山輕軌、八里輕軌、深坑輕軌成為「三環六線」；蔡英文明天將視察的三鶯線是「三環六線」中的「第三環」，銜接捷運土城線頂埔段，經土城、三峽、鶯歌三區並延伸桃園八德區與桃園綠線接壤，也將與捷運機場線構成捷運路網。

新北捷運局指出，三鶯線從105年7月21日起計工期，截至今年6月底，工程進度已達32％，其中基礎已完成66％、墩柱43％及上構32％，全線12個車站已全數建造中，並朝112年完工努力推動中。

捷運局表示，三鶯線延伸桃園八德段是新北市政府推動捷運三鶯線的延伸計畫，可行性研究報告已於今年5月17日通過交通部審查，希望今年能獲得行政院核定，未來將與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線，構成三環六線的第三環最後一哩路，串連北北桃生活圈以及台北車站和桃園機場兩大交通樞紐。

該路段由捷運三鶯線鶯桃福德站（LB12）沿福德一路往西行進入桃園市，最後於LB14站與桃園捷運綠線G04站銜接轉乘，路線長度約為3.88公里。通車後新北市民不但可由三鶯線轉乘桃園綠線至桃園機場，桃園市民日後進入新北都會區也將更為便利。

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