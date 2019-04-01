帶動鶯歌車站周邊發展 市地重劃發展「步行城市」

2019-04-01 12:57

〔記者邱書昱／新北報導〕興建中的捷運三鶯線LB08站相鄰鶯歌火車站，周邊為都市計畫倉儲區及未開闢的公共設施用地，新北市城鄉發展局將透過約1.8公頃公辦市地重劃方式進行規劃，帶動地區發展。新北市長侯友宜今天前往視察，他表示，按照規劃希望火車站前方的公、私有地立體化，朝多功能方向發展，預計在今年底與市民討論獲得共識。

鶯歌火車站與捷運三鶯線LB08站僅距離200公尺，考量雙站交會，能夠帶動地區活化，目前鶯歌火車站前仍有機關用地、公園用地及鐵路用地尚未開闢，停車場用地目前為平面低度使用，而部分倉儲區仍為私人所有，部分則屬台鐵局所有並出租作倉儲批發使用。

新北市城鄉法展局副局長汪禮國表示，透過約1.8公頃公辦市地重劃方式進行規劃，以火車站、捷運站為核心，發展「步行城市」，將公共設施集中，利用倉儲區的轉型，以及旁邊的建國市場結合，帶動地區發展。

汪禮國說，此案為中央補助，目前在規劃中，今年中會陸續以舉辦工作坊方式，了解在地人對站前空間的想像，預計於今年底前進行都市計畫變更法定程序。

此外，立法委員蘇巧慧也建議，停車場可以在捷運站及火車站中間，也讓民眾使用捷運能夠更為方便。

侯友宜表示，三鶯線預計2023年完工，現在車站附近都是矮房，即早因應帶動周邊建設，城鄉局規劃將火車站前方的公、私有地朝立體化、多功能商辦為目標，預計今年底能夠和民眾達到共識。

隨後，侯友宜與當地里長進行座談交流市政意見，並前往鶯歌區西鶯里進行老人共餐，這次共餐由區公所及新北市家長志工教育成長協會媒合染髮業者捐贈染髮劑，因此侯親自操刀為銀髮族染髮，並且致贈感謝狀給贈送染髮劑的優兒髮公司。

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