盧秀燕不出席行政院會 議員轟「中央處理器」耍賴討拍

2019-07-04 10:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕認為遭到中央杯葛，今日臨時取消出席行政院會。對此，民進黨台中市議會黨團總召李天生、議員張耀中表示，盧秀燕有「中央處理器」的稱號，就應該常跑中央，才能發揮功能，現在故意不出席行政院會，根本是「耍賴」、「討拍」。

6都市長中，盧秀燕出席行政院會次數最多，還被行政院長蘇貞昌稱讚。盧秀燕今天上午卻臨時取消出席行政院會，也不指派代表與會。台中市政府表示，盧市長勤奮出席院會，但仍遭杯葛，現在就等中央釋出善意，市府盼中央正視台中市民對空品的感受，以及台中的未來發展。

對於盧秀燕的舉動，李天生表示，盧秀燕是「中央處理器」，不僅頻向中央要錢，政策推動有問題也推給中央，對於市府的要求，中央都釋出善意，但常碰到市府提出的計畫不完整，中央如何補助？盧秀燕發現無法自圓其說，去行政院會「只是被洗臉」，乾脆不去，這根本是「耍賴」的做法。

張耀中指出，盧秀燕看到蘇貞昌給高雄市長韓國瑜登革熱防治經費5000萬元，所以「吃醋」，以不出席院會的方式「討拍」，希望得到院長關愛的眼神。

張耀中也說，盧秀燕既然是「中央處理器」，就應該常跑中央，發揮一下功能，讓中央知道她的需求，因此建議她還是要出席行政院會。

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