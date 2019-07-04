黨產會：國民黨中市黨部 前身是市有機關用地

2019-07-04 09:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨台中市黨部座落於西屯5期重劃區內，行政院黨產會調查發現，該案土地原屬「市有機關用地」，市府以1500多萬元「讓售」給民眾服務社後，民服社又轉賣給國民黨成為黨產。

黨產會調查，設址於台中市西屯區大隆路40號的國民黨台中市黨部，土地使用分區為「機關用地」，鄰近台灣大道二段、大業國中、東興國小，周邊商圈有長榮桂冠酒店、永豐棧酒店，走路10分鐘內可抵達台中市政府。

黨產會表示，該案土地位在「台中市第五期大墩市地重劃區」內，屬於市地重劃完成後，政府取得折價抵付的未建築土地，意即俗稱的「抵費地」。

「民眾服務社要買，稅捐處改覓他處！」黨產會指出，1985年台灣省民眾服務社台中支社申請讓售該土地，台中市稅捐處當年其實原本有意設於此處，但經國民黨協調後，稅捐處同意另尋其它適宜位置，於是台中市民眾服務社得以直接購買本地。

黨產會從買賣資料得知，該土地出售面積1984平方公尺，經過審查後，市地重劃委員會決議，按重劃後評定地價每平方公尺7600元「讓售」給台中市民眾服務社，之後又被轉賣給國民黨。

據調查，國民黨台中市黨部最早非在西屯區現址，曾使用產權為市有的「原台中市役所」巴洛克式建物當作市黨部，由於台中市役所鄰近台中州廳，建物、土地產權非黨有，後來國民黨另覓他處設黨部，才透過台中市民眾服務社，向市府申請讓售重劃區土地。

黨產會查出，民眾服務社購地經費來自國民黨台灣省黨部，為1986年由台灣省黨部主委宋時選核准撥款在現址購地，地上建物為國民黨自行興建，該案藉由民服社購置不動產的方式，與大孝大樓案有異曲同工之妙。

黨產會質疑，該地為市地重劃抵費地，據當時規定「抵費地應辦理公開標售，或按底價讓售為國民住宅用地」，然而民眾服務社買入後，非做為國民住宅使用，而是蓋成台中市黨部。2009年民服社將房地賣給國民黨，國民黨持續使用至今。

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