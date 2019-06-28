林峯正：釋憲是黨產議題最終決戰點

2019-06-28 23:12

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會與高雄科技大學今天在高雄市舉辦「憲政價值與黨產處理」學術研討會，邀請法界學者專家共同探討不當黨產處理機制的合憲性問題，黨產會主委林峯正致詞表示，2016年立法院制定黨產條例，展現立法者處理威權時期政黨不當取得財產的決心，黨產會成立將近三年，致力於在當前民主憲政秩序下系統性處理不當黨產。

不過，林峯正說，令人意外的是，立法者的意志展現卻引發合憲性爭議，進而產生目前正在進行中的釋憲案。黨產會希望透過舉辦研討會，邀請學術界集思廣益，進而促成社會討論。他強調，「釋憲是黨產議題最終的決戰點」，黨產會希望有更多來自學界、社會大眾的支持參與，一同守護得來不易的轉型正義成果。

包括林峯正與高科大科法所所長王勁力教授都在今天的研討會開幕式致詞，現場也有數十位聽眾一同參與，提問發言相當踴躍。

這次研討會邀憲法、公法學者一起共襄盛舉從理論面進行探討，希望透過今天研討會從多元的視角，探討憲法公平正義的落實。

黨產會表示，該會近期強化社會溝通，透過臉書（https://www.facebook.com/cipas.tw/），政黨不動產查詢網站（https://cipas-pad.nat.gov.tw/），讓民眾有更多資訊接收及資料查詢管道，黨產會22次聽證，14項行政處分相關資料皆已公開於網站提供社會大眾檢視。

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