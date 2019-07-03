政見會》郭台銘：0～6歲國家養 散盡家產也一定實施

2019-07-03 21:33

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨國政願景電視發表會最終場，國民黨總統參選人郭台銘重申「0～6歲孩子國家養政策」，他提出三大籌措財源方法，若執行成果不如預期，郭台銘強調將為政策負責，不夠會用他自己的財產出來墊支，他當總統這政策一定會實現：「我散盡家產也一定實施！」

郭台銘說，「我過去每次都能化危機為轉機，不可能為可能，前幾天我說少子化是嚴重國安問題，要讓年輕人敢生孩子，所以我做總統要讓0～6歲孩子國家幫忙養；我講後，很多政治人物都說不可能，如果我跟其他政治人物一樣，就不用出來選了。」因那些政治人物都是用習慣的舊思維，沒勇氣去突破，沒創意，「失敗者找理由、成功者找方法」。

郭台銘強調，「台灣一年有18萬名新生兒，一年有108萬名（應為216萬名）孩子，一個月補助1萬5千元，排富後是1800億元，扣除目前政府已補助600億元，一年還需1200億元，第一階段的財源將從政府、個人各類特種基金透過專業管理，提升投資報酬率4％，就會增加700億元，加上富人稅提撥500億元，就能達到1200億元。

他說，第二階段，未來將幫國家建立大健康產業，內容包含基因檢測、精準醫療、國際醫療、服務預防醫學等，台灣有極佳的半導體、資通訊軟硬體基礎，有醫療人才及資源環境我有把握發展成世界最大的健康產業。這樣的產業全球一年有數兆美元的產值。台灣要抓緊大賺全球健康財的機會。」

郭台銘強調，「萬一我提出的籌措財源方法不如預期，我會為政策負責，不夠會用我自己的財產出來墊支，我有信心絕對可以做得到。」

郭台銘說：「我再次宣示，投資孩子就是投資國家的未來。所以我當選，孩子國家幫你養的政策，一定會實現，我散盡家產也一定實施！」

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