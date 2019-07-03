柯文哲改穿皮鞋出席雙城論壇 陳佩琪發「700字酸文」

2019-07-03 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北、上海雙城論壇明天（4日）登場，過去台北市長柯文哲到訪上海時都是「球鞋上陣」，而柯文哲今天（3日）說，原本今年也要穿球鞋，但被太太陳佩琪阻止，自己本想翻臉，「後來想說算了，我連穿衣服都要給她決定。」對此，陳佩琪今天稍早在臉書發出「700字酸文」，洋洋灑灑回應柯P的說法，還貼上夫妻2人過去在墾丁的蜜月照。

陳佩琪說，柯文哲正式的皮鞋只有現在腳下穿的那雙，是為了2014年電視辯論時買的，「直到現在他出席正式場合，我就逼他穿上這只。至於平常上班，因都是搭公車，為怕遲到，三不五時還會在路邊上演一段『馬力歐追公車事件簿』的劇碼，所以都任由他穿好走的布鞋。」

陳佩琪提到，結婚以來，就覺得柯文哲不太注重外表，穿著美學實在不及格，不過因為平時在醫院上班、批白長袍，所以她不會管柯文哲上班的穿著，而柯文哲更會問她：「穿西裝、打領帶，病人的存活率有更好嗎？」就連參加喜宴，柯文哲也打死不肯穿上西裝。

對於柯文哲的發言，陳佩琪說：「他可能沒想到在外頭不經意的幾句抱怨文，會惹來老婆發700字的『酸文』回應，看來他星期五回來後耳朵會聽到長繭。」最後，她也張貼夫妻2人的蜜月照，分享柯文哲難得的燙髮照，「雖然心不甘情不願，但為了怕老婆跑掉，只好乖乖就範。」

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