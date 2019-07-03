雙城論壇提新論述？ 柯文哲：明天的事明天再煩惱

2019-07-03 16:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午率團抵達上海，準備參加明天的雙城論壇，今天的第一個行程是參訪洋山深水港。記者關心明天雙城論壇，柯文哲是否會在五個互相外，有什麼樣其他新論述？柯文哲賣關子說，明天的事明天再煩惱。

柯文哲今天上午自桃園機場出發，抵達上海後，首個行程是參訪洋山深水港，完畢後接受媒體聯訪。由於柯文哲搭機前，還特地拿出小抄在機場照稿唸了一段聲明，有媒體詢問他，今天在機場聲明，是否是有考量、怕引發政治效應？柯文哲說，通常出國在機場，都會先做一個行程的說明，不是每次都這樣嗎？

記者追問，聲明講很多兩岸態度、針對WHA、人權部份都特別表態？柯文哲則回，也沒有什麼特別表態，他覺得滿正常的，去美國、日本不也都是都這樣嗎？通常都問他去幹什麼，那也是一樣，來大陸幹什麼。

至於明天致詞時是否會維持一樣立場，還是會增加「兩岸一家親」或是其他論述？接下來是否會見中國國台辦主任劉結一？柯文哲則說，明天的事情明天再煩惱，後天的事後天再煩腦，還反問記者：「不然你今天晚上要回去了嗎？不用嘛，所以你就繼續看下去。」

這次光是市府參訪團就有68人，媒體團則有37人，陣仗相當大，但值得注意的是，儘管這是柯文哲第三度到上海參加雙城論壇，管制卻是最嚴格的一次，不僅不少行程都不開放媒體採訪，受訪問題、家數也有限制，而且一定要集體行動，上海方還要求北市府須自備「麥克風架」。

外界質疑，是不是因為受到反送中等事件的影響，擔心會有意外事件發生，所以才有諸多維安限制？柯文哲今天受訪時解釋，所有行程都應該有公開，問題是我們移動的速度相當快，媒體要追也追不上，但每個行程都有提供影片，所以這都沒有問題，且部分地點也有空間限制，反正就是客隨主便，依照中國大陸方面來安排。

針對隨行採訪管制嚴格，柯文哲說「不會吧」，應該標準從頭到尾都差不多，沒有什麼限制。

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