公民草市借地被駁 公民割草：韓國瑜講愛與包容根本鬼扯

2019-07-03 18:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕民間團體公民割草行動原訂7月6日籌辦公民假日草市，但高雄市政府不准場地申請，加上當天可能有韓粉出沒，今天宣布暫緩草市活動，擬定7月16日公布後續方案，割草成員怒嗆韓國瑜，講愛與包容，根本鬼扯！

高雄市文化局、新聞局回應，駁二場地使用規定是前朝制定，婉拒宗教與政治活動，草市企劃書中有邀請政治人物與備有罷免小卡，被判定有政治性質，如果是韓粉自發性穿國旗裝走來走去參觀，不算活動，並沒有關係。

至於7月6日傳出韓家軍計畫在文化中心廣場申辦活動，市府也會以相同標準審核，歡迎大家來玩，但儘量不要在文創空間有政治活動。

公民割草幹部說明，公民假日草市原規劃以公民論壇形式進行，邀市民、公民團體與各專業領域人士現場短講，並結合文創市集植物攤、街頭藝人演出。

幹部強調，草市節目並非政治活動，屬於公民論壇，不料市府連討論都不討論，逕自駁回場地申請，後來還傳出韓粉計畫到場快閃唱《夜襲》，他們強烈質疑，韓粉可以唱《夜襲》、公民卻不能辦草市？

公民割草幹部指出，考量籌備時間、當天天氣以及7月6日可能有韓粉出沒，內部決定暫緩草市活動，擬定7月16日公布後續方案及罷韓連署情況；幹部進一步透露，先前台灣基進志工曾遭韓粉都雞蛋，內部擔心與不理性韓粉碰撞，也是暫緩草市主因。

公民割草同時控訴，商借場地的申請書，為何被洩露給特定媒體帶風向，也讓韓市府公信力遭嚴重質疑。

此外，公民割草行動與台灣基進各自進行的罷韓連署，到今天中午為止，兩邊累計有效連署書已超過5萬份，數量持續增加中。

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