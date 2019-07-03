初選民調 國民黨︰考慮開放媒體在遠處看統計過程

2019-07-03 14:55

〔記者施曉光／台北報導〕已經退出國民黨總統提名初選的前立法院長王金平，今早召開記者會質疑民調取樣與初選公平性，國民黨中央下午由民調執行小組召集人黃德福出面說明，民調作業流程一切秉持公平、公正、公開原則，甚至考慮未來開放媒體在遠處觀看民調公司執行電腦統計的過程，由於最後統計結果必須15日才對外公布，目前擔心統計過程是否會被媒體用長鏡頭記錄拍攝，他並強調，不希望民調成為紛爭的開始，而是初選後黨內團結勝選的開始。

至於王金平質疑這次初選可能遭對手陣營影響，國民黨組發會主委李哲華表示，民調相關問題，在昨天的民調執行及觀察說明會會議中，已經向5位總統參選人陣營代表說明的非常清楚，他並強調，這次抽樣是從107年中華電信住宅電話資料庫的644萬6977筆市話號碼中電腦隨機抽出，機率比中彩券還低。外界許多傳聞只是民進黨故意策略性放消息，想要製造國民黨紛爭，影響初選後的整合，這是「司馬昭之心」，他呼籲藍軍支持者如果要避免民進黨得逞，大家在8日至14日民調電訪執行期間，要在家中等電話受訪。

黃德福也澄清，有部分參選人陣營文宣呼籲支持者在受訪回答時，要說「唯一支持某某某」，「非某某某不投」，甚至謠傳如果回答「唯一支持某某某」，參選人的支持度還會加分或扣分，這些都完全不是事實，沒有這回事。

黃德福表示，6月13日的民調協調會就已確認調查機構、執行時間以及問卷內容，而且昨天下午民調執行及觀察說明會會議已確認執行流程與細節、爭議處理方式、民調計算方式、觀察員注意事項，以及當天爭議、當天處理的原則，由各陣營授權代表協調機制。

黃德福並指出，6日上午將辦理公開抽樣，各陣營代表都有人出席，將從107年中華電信住宅電話資料庫的644萬6977筆市話號碼中電腦隨機抽出，一切秉持公平、公正、公開，沒有任何私下作業的情形，而且為了達到5家民調機構每家要做3000份有效樣本，每家機構要取出8萬筆的資料，總共會40萬筆，為預設有效樣本數的26倍多，而且這40萬筆將進行電腦比對，保證不會有重複情形，當天預計將花費3個多小時比對，以確保同一個電話號碼不會接到第二次的電訪。

對於外界謠傳特定參選人的姓名老是排在前面或後面，民調不公平，黃德福澄清，未來電訪時的問卷內容，無論黨內互比或黨外對比，5位藍營總統參選人姓名的出現順序，都是採取「人名隨機輪序」方式，由電腦隨機排序。

同時，為避免接電話的人不是電訪目標，可能造成抽樣偏差問題，民調採取戶中抽樣法，會先決定受訪電話家戶中的戶籍內成年人與性別，設定第一優先與第二優先的受訪者，如果兩位優先受訪者都不在，電訪員會詢問接電話的人第一優先受訪者何時在家方便受訪，約時間再去電訪問，如果無法配合，該電話號碼就會放棄，改打其他號碼。

黃德福進一步指出，如果受訪者以匿稱方式回答支持的對象，電訪員會再重複問一次題目，讓受訪者有機會答出正確的姓名，以降低爭議性。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法