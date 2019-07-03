王金平質疑初選公平性 國民黨中央：不可能有作弊情形

2019-07-03 11:55

〔記者施曉光／台北報導〕針對已經退出黨內總統提名初選的前立法院長王金平今早召開記者會，要求黨中央公開說明初選民調取樣方式以釋疑，國民黨副發言人洪于茜回應，這次初選民調的樣本依據去年中華電信市話資料庫，而且是在律師見證下彌封，所以不可能有作弊情形。

洪于茜並強調，由於電訪取樣來自去年的資料庫，當時還沒有總統參選人出現，所以沒有疑慮，況且5家受委託執行民調的民調機構所使用的電話調查電腦輔助系統，原始資料都已經清空，所以也不會有任何機構效應，而且未來電訪過程中，各參選人陣營都可以指派觀察員現場監督，因此不存在任何公平性的疑慮。

至於王金平還質疑，這次初選可能遭對手陣營意圖影響，洪于茜只說，每次民調都可能會有有心人士意圖要影響結果。

國民黨中央已於6月24日在律師見證下彌封存取自「107年中華電信住宅電話資料庫」的民調電話資料庫（母體），總筆數為644萬6977筆，6日上午抽樣會議將統一抽樣出總計40萬筆，並分為5套、每套8萬筆的電話樣本，以做為8日至14日期間5家民調公司執行電訪的依據。

為確保抽樣公正性及消除人為作弊疑慮，根據國民黨民調執行小組規劃，6日將先確認「107年中華電信住宅電話資料庫」是否彌封完整並進行拆封，然後電話資料庫將分別匯入5台抽樣電腦，匯入前要先確認5台抽樣電腦磁碟、抽樣系統清空，確認各縣市公民數比例後即執行電訪系統抽樣程式，5台電腦再各自獨立抽出5套各8萬筆尾數末兩碼隨機的電話樣本，並分別獨立轉出樣本，存入5份磁碟，然後5份磁碟再進行套間重複核對，重複樣本由系統自動刪除並增補，最後產生樣本總計5套40萬筆，並依序建立流水號，再由中央選監小組代表分別抽出5家民調公司使用樣本。

8日至14日民調執行期間，5家民調公司每天從18:30開始執行電訪，當日民調原始資料磁碟要複製成3份，分別由民調執行小組、中央黨部及民調機構保存，每家民調公司7天要完成至少3000份有效樣本，14日完成原始資料檔合併彌封，15日統一在國民黨中央黨部進行資料拆封、加權處理、輸出報表統計作業，隨即召開記者會公佈民調結果。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法