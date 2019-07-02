管中閔兼職案今公開審理 民眾排隊等旁聽爆推擠

2019-07-02 15:33

〔記者楊國文／台北報導〕公務員懲戒委員會今（2）日下午3時公開審理台大校長管中閔的違法兼職懲戒案，吸引大批民眾排隊索取旁聽證旁聽，但發生推擠現象，造成一陣混亂，到場排隊的金姓80歲老翁抱怨「為何不發放號碼牌呢？」

依照「公務員懲戒法」第44條規定，公懲會合議庭審理案件原則上「均不公開」，但「合議庭認有公開之必要或被付懲戒人聲請公開並經許可者，不在此限」，而公懲會過去均採閉門審理，不對外開放，這次是考量管案為社會矚目案件，首度主動公開審理、開放民眾旁聽。

此案源於，2012年2月6日至2015年2月3日期間，管中閔擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委，卻匿名多次在雜誌上發表有償評論，每年獲取稿費約65萬元，被監察院認定違法兼職，今年1月15日通過彈劾，移送公懲會審理懲處。

今中午前，即有民眾陸續到高院門口排隊欲索取旁聽證，不過，下午2時起正式辦理領取旁聽證時，出現一波推擠爭執，一位婦人高喊「怎麼可以插隊」、「這位先生應排在我們後面才對」，經法院人員安撫後相安無事。

因公懲法庭空間不足，向高等法院商借最大間的專一庭審理管案，民眾旁聽席共有60席，媒體有24席。公懲會若認定管確實有違失，共有9種懲處處分，輕則申誡，最重免職。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法