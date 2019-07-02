舉辦「反紅媒」遭廠商取消合作 館長曝損失金額

2019-07-02 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢上月攜手時代力量立委黃國昌在凱道舉辦「623反親中媒體大遊行」，也透露因為舉辦了這個遊行，不斷有廠商取消合作，讓他虧了很多錢。對此，館長1日被媒體詢問實際虧損金額是多少，他則回應「差不多2、3千萬吧」。

館長1日下午與國民黨總統初選參選人郭台銘相約爬象山，被媒體問及是否在南部再辦一次反紅媒遊行，館長回應：「不會！捨不得粉絲跟我跑來跑去，而且反紅媒遊行辦一次就好，歷史會有定位，做一次就好，不然有政治聯想，再多就好像我要選總統。」

據《三立新聞網》報導，另有媒體詢問，舉辦反紅媒遊行前後，至今總共虧了多少錢？館長則回應，「差不多2、3千萬吧。」

館長日前在直播中表示，「我是台灣人，錢很重要，但我們的國家卻不重要，我們台灣竟然有這麼多商人，因為擔心得罪中國，放話取消合作。」他也坦言，收到這些揚言打壓的訊息的確吃也吃不好、睡也睡不好，但仍強調：「身為台灣人我深感驕傲，希望我受的壓力和損失的金錢，可以讓台灣人看見，活在自由民主的國家有多重要」。

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