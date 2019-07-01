將見國台辦主任劉結一？ 柯文哲：見不見都會有批評

2019-07-01 11:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年台北、上海雙城論壇即將在7月3至5日期間於上海舉辦，今天傳出台北市長柯文哲將和國台辦主任劉結一「巧遇」。不過柯文哲今天受訪對此不願正面回應，僅多次說第3天下午的行程還沒排出來，已經請市府秘書處今天跟對方講清楚。

柯文哲被視為2020熱門人選之一，至今仍未鬆口，雙城論壇被解讀為重要試金石，成敗將左右柯文哲是否參選。

柯文哲今天上午主持興隆公宅A、E基地動土儀式接受媒體聯訪，他表示雙城也沒有甚麼成敗問題，就是民間交流、城市經貿往來，所以也沒有甚麼敗的可能，就是一個面對問題、解決問題，解決每天遇到的問題。

對於兩岸言論可能被放大解讀，柯倒是不以為意說，除非不講話，否則講了每個人都要解讀，解讀是別人的事情，所以他覺得把握住中心思想，還是一樣，台灣的整體利益和人民的最大福祉，「剩下的就照我們想的、期望去做，剩下給社會去評斷，沒辦法。」

儘管柯文哲至今未明確表示國台辦主任劉結一是否將藉雙城論壇與他見面，但據了解，劉結一7月6日將在杭州出席活動，有望於7月5日「路過」上海時與柯文哲見面。

談到是不是要和劉結一會面，柯文哲今天受訪不願正面回應，指這是秘書處在處理，他交代就是把行程表上的時間、地點補齊，目前第3天下午的行程還沒出來，今明2天會跟對方作業，把一切講清楚。

媒體追問，所以是第3天下午會跟劉結一見面嗎？柯仍不願鬆口，再次拿行程表當擋箭牌，稱就是儘量把時間、地點寫清楚。他也說，反正見不見都會有人批評。

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