醫師穿三色衣 諷柯政治立場

2019-07-01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台北市長柯文哲前晚參訪屏東縣恆春鎮某醫院，不料院內一名曾姓醫師穿「綠白紅」三色衣與柯合照，事後在臉書諷柯的兩岸立場有如吃檳榔「綠皮抹白灰染唇紅」，引發熱議。

有柯粉認為曾姓醫師「抹紅灰含血噴人」，但也有人認為是「神比喻」、「高級酸」。曾姓醫師事後在個人臉書PO出照片，並寫下「沒有成功傳達到所有人的意見，但是我有打扮成檳榔了。」用屏東盛產的檳榔來酸柯文哲的政治立場如同嗑檳榔。該醫院則回應，曾姓醫師在院內服務，醫院尊重他在臉書發表的個人意見。

直搗蔡故鄉 柯再抱怨雙子星案

對於屏東醫師穿三色衣與柯合照，昨天參拜車城福安宮時神色如常。被問到雙子星案遭卡關一事，柯先嘆氣，又說「算了」，請蔡政府要做何決定就「早點講」。

被問到要不要辦大型造勢挽回聲量？柯回應「沒事先募款的話很難」，像遊覽車一天最便宜八千元，還要便當，認為台灣應該要走向更文明的社會，像美國就很少辦類似造勢。對於高雄市長韓國瑜前天所說「嘴對嘴、嘴對心、心對心」說法，柯冷笑直言「聽不懂」。

柯文哲另對國民黨總統初選參選人郭台銘所提「零到六歲國家養」政見發表看法，他認為「生育補助」沒有用，零到二歲托育、二到六歲幼教最為重要，坦言台北市財政好所以幼兒福利也較好，不過，這種政策理應「全台灣統一」。

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