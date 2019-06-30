柯P遊屏東 民眾「厭惡藍綠惡鬥」 一路相隨

2019-06-30 14:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台北市長柯文哲連續兩天在屏東趴趴走，今早到車城福安宮參拜後，前往萬巒鄉的百年教堂「萬金聖母聖殿」，不少遊客捕獲「野生阿伯」搶著合照，還有柯粉自發性搭公車從高雄、台南到現場表達支持，其中有民眾稱自己是「絕望的高雄市民」，因爲極度藍綠惡鬥所以一大早就從高雄出發，從車城福安宮開始跟著柯P行程，表達支持。

柯文哲上午帶著夫人陳佩琪到萬金聖母聖殿參訪，神父李漢民、紀安士親自迎接，現場也有粉絲守候，面對粉絲要求握手、簽名、合照，柯夫婦來者不拒大展親民魅力，柯文哲也透露，自己在40年前曾經一個人來過萬金聖母聖殿，今天再次來到這裡，感覺非常不一樣！

柯文哲在參訪教堂時有感而發表示，台灣現代醫療與西方傳教士非常有關係，像是台北馬偕、台中馬偕、彰化基督教醫院、恆春基督教醫院等，非常感動那麼多人願意在偏鄉努力，他的人生哲學是「心存善念，盡力而為」所以能做多少算多少！

柯文哲假日下鄉行程滿滿，雖然未鬆口要選總統，外界仍解讀為是在「試水溫」，不少柯粉也一路相隨，甚至呼口號「台灣的選擇，柯文哲！」迎接，自稱是「絕望的高雄市民」柯粉表示，極度厭惡藍綠惡鬥，所以特別到屏東挺柯P！

台南周小姐說，她今天早上6點就從台南搭公車到屏東，因為欣賞柯文哲的性格與認真努力的精神，所以特別前來表達支持，她覺得當總統很辛苦，柯這麼認真但不一定每個人都認同，所以「不管有沒有出來選總統，都支持！」

繼上午的參訪行程後，今天柯文哲也到萬巒吃豬腳、參訪可可莊園，隨後還會到潮州燒冷冰、參訪屏東市甲魚產業、到慈鳳宮參拜，晚間還有民族夜市的逛夜市行程；臉書粉絲團「柯粉俱樂部 高屏義勇軍」的版主詹書萍、李佳玲表示，因為南部鄉親比較少機會與阿伯見面，所以特別把握機會前來支持，她們是自帶糧草的義勇軍，會一路幫阿伯舉牌、加油、幫忙維持秩序、幫柯粉拍照，她們支持阿伯帶領台灣，繼續做對的事。

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