立院「所得稅法」朝野協商 國民黨籲長照扣除額增至24萬

2019-07-01 11:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會今日朝野協商「所得稅法部分條文修正草案」，將修法增列長照扣除額並排富，政院所提版本扣除額度為12萬元，立法院國民黨團主張加碼提高至24萬元。

依院版草案條文，納稅義務人、配偶及受扶養親屬為符合衛福部公告須長期照顧之身心失能者，每人每年扣除額為12萬元。

立法院民進黨團總召柯建銘表示，「所得稅法」特別扣除額問題有許多版本，以長照扣除額是最有共識的，這次當然有列入排富，加碼大家都會講，希望就財政橫平性及稅損討論。

立法院國民黨團總召曾銘宗指出，行政院版本送來是12萬元，國民黨希望長照扣除額提高至24萬元，身心失能長照扣除額也要提高，並納入學貸特別扣除額，增訂畢業後每年每人2萬5千元學貸扣除額，因「所得稅法」修正不具政治性，希望協商就好不要表決。

財政部次長吳自心表示，立委關心的長照特別扣除額部分，排富適用在稅率20%以上，每增加1萬元，稅損是1.66億元，長照扣除額12萬元的話，稅損為20億元，若提高至24萬元，稅損估計達40億元。

民進黨立委管碧玲建議，最好是不要表決，因為國民黨會將表決燈號拿去政治操作，點名有哪些立委不支持學貸扣除額、不支持提高長照扣除額，這對立委來說不公平。

曾銘宗隨即回應，「您多慮了」，國民黨不會這樣做，國民黨是希望不要表決；立法院長蘇嘉全最後裁示，今日下午召開院會處理，若在此之前有共識就不表決，該案今日先協商至此。

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