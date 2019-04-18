長照扣除額12萬 蘇揆拍板：明年可扣稅

2019-04-18 11:02

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午主持院會，拍板財政部提報「所得稅法第17條修正草案」，長照扣除額為每人每年定額12萬元，並納入在家照顧者可適用及設定排富條款，估計將有29萬人可受惠。蘇貞昌表示，長照扣除額，今年的支出明年就能扣稅，這是政府能幫忙照顧的地方。

這項修法若經立院順利通過三讀，施行日期將回溯自今年1月1日起，以適用明年5月報稅。

蘇貞昌上午在臉書表示，照顧失能家人的辛苦，他瞭解。替有長期照顧需求的家庭分擔這份辛苦，也是政府的任務。因此，「照顧失能家人的你應該減稅」 。

蘇揆說，稍早行政院院會已通過，無論是自己照顧、請人照顧、機構照護，明年報稅時都有。

據悉， 這次修法與幼兒扣除額一樣，設有排富條款，長照扣除額的排富門檻，設為綜所稅稅率20％以上民眾，意即個人月薪約10萬元以上將無法適用。 至於扣除額的訂定，經討論後，為減輕家庭負擔，長照扣除額從起先政院版的6萬元，大幅提高至立委所建議的12萬元版本，不分聘用看護、機構或在家自行照顧都可扣除。

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