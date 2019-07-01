登革熱疫情》國軍化學兵支援噴藥 韓國瑜視察又被嗆「嘜作戲！」

2019-07-01 10:20

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市登革熱疫情發燒，目前已28例本土病例，高雄市長韓國瑜日前在安吉里被批「不要再作秀了」後，今上午視察天祥一路10巷疫情時，又遭居民嗆「嘜作戲！」，這名居民隨後被家人推進屋內。

高雄市登革本土疫情持續延燒，目前已有28例，其中三民鼎金里16例，天祥一路10巷就有8例確診病例，這是鼎金里首波疫情，但從6月初至今未有新增病例。

國軍今上午出動48名化學兵支援三民區噴藥滅蚊，韓國瑜也到場致謝，隨後在衛生局長林立人等人陪同走訪天祥一路10巷，了解當地登革熱防疫情形。

韓國瑜走訪天祥一路10巷時，一名男子上身赤膊突然氣沖沖從住家跑出來，並大喊「嘜作戲！」「嘜作戲！」男子的家人隨後將他推進屋內，不願受訪。

韓國瑜隨後也步行到金獅湖畔，接受媒體聯訪，他表示，鼎金里疫區至今已5天沒有發現病媒蚊，但還是不能掉以輕心，要持續把維護好環境，根據標準動作持續防疫滅蚊。

衛生局長林立人也表示，鼎金里的疫情已趨緩，但安吉里前幾天新增2例，疫情會不會擴大仍須觀察。高雄市目前28例本土病例，第一波從5月26日到6月16日有19例，6月17日至今是第2波疫情有8例。

衛生局表示，國軍支援的48名化學兵將2人一組，前往三民區鼎字輩的第一警戒區及及本字、灣字輩第2警戒區合計14個里，持續噴藥滅蚊，希望盡快控制疫情，避免疫情延燒。

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