韓國瑜稱登革熱經驗未傳承 基層醫師猛打臉

2019-06-30 15:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前指高雄撲滅登革熱經驗，為什麼沒有一步步傳承下來？基層醫師李佳燕看不下去，發文打臉說，從2016到2018年，親身經歷到登革熱防疫成功的果實，市府也出版關於登革熱防治經驗的專書，總字數達40萬字。

韓國瑜日前與國民黨副主席郝龍斌上電台節目，談到高雄登革熱問題，他認為登革熱在過去10幾年累積許多防治、解決經驗，但這些經驗「為什麼沒有一步步傳承下來？反而變成常態性的問題？」在防治經驗的傳承過程中lost掉，但現在開始亡羊補牢還不算太晚。

對此，基層醫師李佳燕在臉書上反駁說，她實在看不下去了，事實是去年、前年，高雄市登革熱防疫非常成功，衛生局也把寶貴的防疫經驗結集成書，還製作成光碟，讓這寶貴的經驗傳承下去。

李佳燕強調，高市衛生局於2017年4月出版「打拚顧自己」，2018年2月出版「2017年登革熱防疫策略報導」，並將2017年每週發行的登革熱電子報，製成光碟發送，2018年10月並出版「莿竹宣示-登革熱決戰境外防治工作」等關於登革熱防治經驗的專書，總字數約40萬字。

李佳燕說，這些內容涵括衛生、環保、民政、教育、工務、市場等單位的議題及防治的實務經驗，「經驗傳承歷歷汗青，選舉造勢卻無暇眷顧」。

文章吸引5千多人按讚， 網友紛紛留言說：「千錯萬錯都是別人的錯」、「所有防治工作都已建立Sop ，經驗未傳承？是市長沒在聽吧？」

由於網友反應熱烈，李佳燕也嚇到了，又另發表一篇文章強調，她一向與政客疏遠，但這幾年身在基層，看到衛生局、衛生所人員，為了登革熱防疫，簡直是拚了命。

李佳燕指出，為了第一線診所不要漏接登革熱罹病患者，基層醫師也上了好幾堂課，其中還有一個全國創舉，是衛生局特別撥款，鼓勵基層診所提高警覺，只要症狀有懷疑，立即篩檢與通報，「從2016到2018年，我們親身經歷到登革熱防疫成功的果實。」

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