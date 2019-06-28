高雄登革熱增至27例 韓國瑜視察遭嗆「不要再作秀了」

2019-06-28 11:57

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市登革熱疫情延燒，繼三民區鼎金里後，鼎強、安吉里也出現群聚疫情，高雄市長韓國瑜今上午率防疫人員視察安吉里堯山街的流動市集時，遭一名女攤販嗆：「不要再作秀了」，雙手比出倒讚手勢，讓場面尷尬。

高雄市三民區登革熱疫情，昨又新增2例確診病例，分別在鼎強里及安吉里，累計已27例，其中第27例與第24例均住在安吉里的堯山街，且住處距離約50公尺。

衛生局今上午安排市長韓國瑜走訪堯山街的流動市集及附近老舊公寓地下室，韓國瑜還走進一處老公寓地下室，並穿上雨鞋視察積水情形。

韓國瑜視察堯山街的流動市集時，有民眾為他加油、打氣，但也有一女攤販當韓國瑜經過時，突然高喊「不要再作秀了」，並雙手比出倒讚手勢，她隨後轉身進入屋內，讓場面一度很尷尬。

衛生局簡任技正潘炤穎也表示，安吉里新增2例都在堯山街，其中1例有金獅湖市場活動史，另1例沒有，研判堯山街流動市集有潛在疫情傳播風險，對流動攤販逐攤造冊列管並進行抽血採檢，以防止疫情擴散。

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