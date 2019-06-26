一句話就否定防疫同仁努力！黃捷轟韓國瑜：史上最沒擔當

2019-06-26 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市爆發登革熱疫情，引發全台關注。不過市長韓國瑜卻表示，疫情會擴散的原因，是因為前朝經驗未傳承。對此，高雄市議員黃捷怒轟「真的是聽不下去」！她質問韓，這樣推卸責任的說法，對得起市府第一線辛苦防疫的工作人員嗎？最後更怒嗆，「史上最沒擔當就你韓市長」！

黃捷26日在臉書PO文表示，當日下午她恰巧邀集她的老師台大公衛學院院長詹長權、病媒蚊研究專家蔡坤憲、高雄市衛生局副局長和環保局多位防疫人員共同討論高雄的防疫情形及未來加強防疫的作法。

黃捷表示，環保局和衛生局人員每天為了控制疫情在外努力清除孳生源、為病人快篩甚至跑遍醫療院所和社區請求全面配合，甚至還要接受民眾的抱怨或抗拒改善自家環境，這一切經過長久經驗累積的努力，卻被市長一句話「經驗未傳承」否定掉！必須聽命於這樣的首長實在是基層公務員的悲哀。

黃捷說，當公部門和民意代表都為了登革熱疫情在努力時，卻見本市的市長只會出一張嘴。如果市長真的重視高雄、真的在乎登革熱防治，應是多留點時間在高雄、多了解病媒蚊的生活型態、掌握各區病媒蚊指數，更應該善用個人影響力大力宣導正確觀念，讓民眾動起來，從居家室內環境就做好環境改善，而不是把媒體曝光的機會都浪費在政治口水上，打擊第一線防疫人員的士氣。

黃捷不僅質問韓「自己不顧高雄不代表防疫同仁沒在做事！防疫人員的辛苦你都沒看見？」她也怒批韓國瑜，史上最沒擔當、只會推卸責任，把藍綠掛在嘴邊的政客，「非韓市長莫屬」！

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