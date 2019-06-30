防疫怎麼做？ 王定宇酸韓：不是整天製造對抗、不務本份職責

2019-06-30 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕登革熱疫情猖獗，台南市永康區在本月29日也確認今年首例，市府不敢輕忽，隨即展開動作。今天台南市長黃偉哲和立委王定宇以及疾管局、環保、衛生等多名防疫人員到永康甲頂里視察。王定宇今天就在臉書上表示，防止登革熱就應該要從病例發生地處理，而不是整天在那邊製造對立，不盡本份，暗酸高雄市長韓國瑜。

自台南也爆發今年首個本土登革熱病例後，台南市府便繃緊神經，迅速成立指揮中心，加強環境消毒及清理病媒蚊孳生源，市長黃偉哲也誓言接下來一個月內不要再有第二例發生！反觀近期登革熱疫情失控的高雄市，累至目前為止已經有28起確診病例，但高雄市長韓國瑜仍每週瘋造勢，臉書粉專「奉命刑事」即將黃偉哲和韓國瑜兩人面對登革熱防疫的態度製成一張對比圖，引起網友熱議。

而今天同黃偉哲視察台南永康區甲頂里的王定宇，下午便在臉書上向民眾報告今天的防疫工作進度，強調「防止登革熱要從病例發生地，扎扎實實的處理，避免再有新病例，這才是『真正防疫的基本功』。」王定宇也暗酸自高雄爆發病例以來便不斷卸責給中央的韓國瑜，「表演話術、製造對抗、不務本份職責，這些都對防疫毫無助益！」

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