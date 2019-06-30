穿紅白衣嗆柯立場如「檳榔」的也是醫師 網：嚼菁

2019-06-30 15:30

［記者陳彥廷／屏東報導］台北市長柯文哲近期發言立場引發部分人士質疑，昨天他參訪恆春基督教醫院時，有人特地穿著綠白紅外衣與他合照，就是要嗆他立場如「綠皮抹白灰唇染紅」，該男子身分竟是恆基醫師，這個比喻網友開酸是「抹紅灰含血噴人」，有人則認為「高級酸」、「神比喻」，但也有人說「嚼菁」，柯文哲來到農業大縣，被嗆是「檳榔」，格外引發關注。

對此，恆春基督教醫院則回應，該身著紅白綠3件外衣及外套的醫師，確實為院內內科醫師，但發表言論在個人臉書，純屬個人行為，醫院則尊重其個人意見。

台灣人吃檳榔一般會抹上白色消石灰或加上香料的紅灰，包葉後送入口腔咀嚼後，消石灰和口腔黏膜反應出紅汁，也讓檳榔族的印象就是「紅唇」，坊間雖曾有只吃檳榔子「菁仔」就不會致癌的迷思，但其實菁仔早就被歸類為第一類致癌因子，意即就算是「嚼菁」仍可能致癌。

該名醫師事後在個人臉書PO出照片，並寫下「沒有成功傳達到所有人的意見，但是我有打扮成檳榔了。」，就是要用屏東盛產的檳榔來酸近來柯文哲的政治立場從墨綠變白再轉紅。

檳榔一說引發網友熱議，該則貼文目前已超過1000次分享，也有柯粉進攻認為此舉老梗，比嗆韓國瑜的國中生還不如、「抹紅灰含血噴人」，但也有不少初次聽聞者認為是貼切的「神比喻」、「高級酸」，更有人意有所指的回應是「嚼菁」，更有人宣布「嗆柯大賽開始」。

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