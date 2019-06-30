金曲獎Leo王的得獎感言 蔡英文再籲大家珍惜台灣民主自由

2019-06-30 14:18

［記者黃明堂／台東報導］得到金曲獎的Leo王得獎感言「能夠生在台灣是一件非常幸運也非常幸福的事情，身為一個創作者，一直以來，我都是想寫什麼，就寫什麼」，繼昨天在臉書引用，緦統蔡英文今天再親自口述這句話，盼國人珍惜台灣的民主自由。

蔡英文今天在台東表示，這句話最讓人感動，感謝音樂創作人對台灣文化注入活力創意，我們真的非常珍惜台灣現在享有的民主自由的生活，希望大家一起來讓台灣的民主制度代代傳承下去。

蔡英文也特別恭喜林昶佐得獎，「問政還可以得獎，真的不簡單」！

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