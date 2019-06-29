赴中達成兩岸同屬一中等倡議 原住民青年連署轟高金素梅

2019-06-29 22:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國時報報導，無黨團結聯盟立委高金素梅出席中國「兩岸關係與民族復興座談會」並與中方做出5項倡議。對此，原住民族青年陣線提出強烈抗議，聲明也強調「九二沒有共識，你口中的一個中國關台灣原住民族屁事。」原住民族青年陣線前總召Savungaz Valincinan受訪表示，希望原住民族的公職人員能夠克守本分，而不是把公職頭銜當作累積個人政治資本的籌碼，到中國做利益交換，矮化踐踏原住民族的主權！

高金素梅28日參加「兩岸關系與民族復興座談會」，高金素梅與中方達成的5項倡議分別為「堅持九二共識」，兩岸同屬一個中國、「加強民族團結友愛」、「深化兩岸融合發展」，大陸方面秉持兩岸一家親的理念，不斷探索兩岸融合發展新路，促進兩岸共同發展、「弘揚中華傳統文化」、「擴大兩岸基層交流」。

原住民族青年陣線29日發出聲明與連署，短短4小時就有超過500人連署。

聲明指出，他們要告訴高金素梅、以及過去曾經做過類似舉動的廖國棟、孔文吉、鄭天財等立法委員和各級原住民代議士，及其他未來企圖想要以原住民身分到對岸輸誠的原住民政客們：「我們是台灣原住民族、不是中國少數民族 ，請你們不要代表我們！」

聲明強調，原住民族從過去到現在，從未與現代國家或任何政治實體簽訂任何條約放棄主權。台灣島上的原住民族運動，長期爭取的就是國家應該尊重台灣原住民族的主權、在對等政治實體的前提下共同建立多元尊重的國家，也是原運前輩的努力下，而在憲法增修條文中有了「國家應依民族意願，保障原住民族之地位及政治參與」的初步成果。

聲明內容也提到，長期以來，這些原住民立委時常自稱「原住民代表」到中國輸誠，罔顧自己的法定職權是在立法院積極修法保障原住民族權利！但是，原住民族社會中的各部落、各族群，直至今日都有社群自己的組織體系與決策機制，原住民代立法委員從來不是其中的代表。即便原住民立委是由原住民投票選出，那也僅僅是根據憲法賦予這些人在現代國家體制中的代議士立法、修法職權。什麼時候這些人可以凌駕於族群和部落，出賣台灣及原住民族的主權了呢？

原青陣強調，從年初，中國主席習近平的談話中，我們就知道「九二根本沒有共識，只有一個中國」；在看到香港人迅速失去民主自由後，我們也看清中國政府從來只有一國、沒有兩制。那個被政客高喊的一個中國、中華民族復興的偉大夢想，從來不包含對台灣原住民族的主權尊重。在完全沒有對等尊重的前提下，政客口中的一個中國，跟台灣原住民族何干？

原青陣表示，當前的台灣政府，我們並不滿意，但我們也正在努力改變他。然而，我們更不可能讓一個只有集權統一、沒有多元尊重的中華人民共和國政府，來踐踏原住民族人與在這母親島嶼上生活的所有人正在一起努力改造、邁向多元共好中的國家。我們會捍衛母親島嶼、更會捍衛原住民族人與共同生活在這片土地上的人群一起努力推動的人權、民主、與自由。

聲明強調，應正視中國對境內原住民族的暴行，「台灣原住民族不是中國少數民族。」

此份聲明的共同連署團體包括：台灣原住民族政策協會、 台灣原住民族太魯閣族學生青年會、台灣共生青年協會、新竹高中土地社、 社團法人台灣原住民族學院促進會、 台灣神學院都市原住民神學研究室、台灣基督長老教會原住民宣教委員會、臺中市布農族邁阿尚協會、台灣原社、台灣基督長老教會西美中會教社部、台灣原住民族勞工聯盟。

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