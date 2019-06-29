「她不代表我」！ Kolas發「三不是三沒有」槓上高金素梅

2019-06-29 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕立委高金素梅今（28）日在中國北京出席「兩岸關系與民族復興座談會」，還與中國全國政協主席汪洋見面，遭不少網友砲轟「憑什麼代表台灣」。對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）發表「三不是三沒有」，表示「高金素梅委員不代表我，也不代表大部分的台灣原住民族」、「我們是我們自己，我們是台灣原住民族」。

高金素梅與中方達成的5項倡議分別為「堅持九二共識」、「加強民族團結友愛」、「深化兩岸融合發展」、「弘揚中華傳統文化」、「擴大兩岸基層交流」，高金素梅會中自認與對方血脈相連，想要與中國一家親，同時與中方友愛互助。

對此，Kolas今晚在臉書PO文表示，「高金素梅委員不代表我，也不代表大部分的台灣原住民族」。Kolas說，台灣原住民不用走到這麼極端，「我們是我們自己，我們是台灣原來的主人」，她說，這也是為什麼在1994年、1997年修憲時，即便以漢人為主的國民大會，都同意修改中華民國憲法增修條文稱他們為「原住民族」。「因為我們是台灣原來的主人，我們是我們自己」。

Kolas也發表了「三不是三沒有」表示「我們不是中華民族、我們不是炎黃子孫、我們不是少數民族；我們沒有九二共識、我們沒有一個中國、我們沒有一國兩制」。

Kolas說，尊重這個訪問團個人的國家認同，「但他們不代表我們。我們是我們自己，我們是台灣原住民族，是台灣這塊土地原來的主人」。最後，她也用族語表示「Ca’ayka ku nu ciyuko ku taiywan O Pangcah kami.」。

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