海峽論壇猝死里長遺體運回中國買單 鄭文燦：本就應負責

2019-06-28 15:30

［記者謝武雄／桃園報導］參加中國廈門海峽論壇，因心肌梗塞猝死的桃園市桃園區大有里長張丁元，19日下午3點37分宣告不治，當天遺體就由廈門運回台灣，家屬將於7月初辦理告別式；外傳張丁元醫療及遺體運回費用高達50幾萬人民幣，全部都是中國買單；對此桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，他不清楚實際情況，但里長在當地猝死，中國本來就應該要負起責任。

協同處理的全國里長聯誼會長楊鑫坤說，很感謝第一時間鄭文燦就通知海基會與中國海協會聯繫，因此就醫時不僅有長庚廈門醫院的醫療人員前往，台灣振興醫院也透過視訊，提供醫療諮詢，而在醫療費用部分，除台灣健保可支付部分費用外，中國也吸收一部分，家屬僅負擔部分金額。

至於遺體運回部分，則獲中國全力協助包含通關等事宜，才能在19日晚上就運回台灣，運費則是由中國吸收。

鄭文燦說，這次里長出國共有2批，一批是和議長邱奕勝到上海交流，另外一組則是海峽論壇，里長們是用私人身分前往，而里長不是公務員也不用請公假。

鄭文燦表示，他於事發後請海協會跟長庚醫院的廈門分院協助，另外他們也跟振興醫院聯絡，由振興醫院協助判定，醫療的部分海基會也有協助，還有當地的國台辦也有協助。

鄭文燦指出，由於事情發生在中國，中國大陸協助遺體運回是它們應該要負起責任，無關統戰。

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