海峽論壇引述兩岸「猿聲」是指？ 楊鎮浯：不用過度解讀

2019-06-19 16:39

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯日前在中國廈門「海峽論壇」致詞，引述唐代詩人李白的「兩岸猿聲啼不住」，被解讀形容為「反對兩岸交流的聲音」等意涵，引發網友熱議；楊鎮浯今天說，其實就是引用古詩的比喻，尊重各方的想法，也希望不用過度解讀。

根據媒體報導，楊鎮浯16日在廈門國際會議中心舉辦的第11屆海峽論壇大會上說，多次思考兩岸處於十字路口當下，這代人該扮演什麼角色？他引述李白的「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」說，有人選擇當猿猴，但更多人願意在同一條船。楊鎮浯這番話，被部分媒體解讀為「用『猿猴叫』酸反對兩岸交流群體」，楊鎮浯說，尊重每個人解讀的方式。

他說，兩岸關係就像輕舟在萬重山會遇到水流湍急，會到猿猴啼叫，會有各種複雜的狀況，有人選擇在岸上啼叫，有人在輕舟上奮進，尊重大家的想法。

至於「猿聲」是否就是指「反對的聲音」？楊鎮浯說，各種的比喻都有，就是「兩岸猿聲啼不住、輕舟已過萬重山」的概念，每一個人選擇他認為對的道路，這只是引用古詩的比喻，大家不用過度的解讀。

楊鎮浯的「兩岸猿聲」言論引來網友砲轟，「丟臉」、「兩岸猿聲啼不住 『親中』已過萬重山」、「當猿猴比當蛆蟲好」；也有網友認為「有擔當的縣長．．．更希望能說到做到」。

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