金門縣長諷「猿猴」阻兩岸交流 網怒：比當蛆蟲好…

2019-06-19 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕金門縣長楊鎮浯16日受邀在廈門國際會議中心舉辦的第十一屆海峽論壇大會上致詞，不過他一番「金門願成兩岸和平橋梁」與用「兩岸猿聲啼不盡」形容「反對兩岸交流的聲音」等話，讓網友直呼「台灣對統派太過包容了」。

《ETtoday新聞雲》報導，楊鎮浯致詞時表示自己多次捫心自問，在兩岸處於十字路口當下，這代人該扮演什麼角色。少數人選擇當猿猴，在兩岸山壁上猿叫，試圖阻止歷史的必然；多數人則與自己一樣，選擇搭在同艘船上當槳手，努力划槳，「但我始終相信，猿聲再大，大不過槳手齊心的吆喝，水流再強，強不過槳手內心的堅毅」。

楊鎮浯指出，中國國家主席習近平今年提出要將福建省打造成台胞、台企登陸的「第一家園」，且優先推進與金門、馬祖的「通水」、「通電」、「通氣」及「通橋」等「小四通」，因此不論局勢如何，金門願成為兩岸和平橋梁，兩岸相關政策先行先試示範區。

楊鎮浯更宣稱，金門與中國已實質通水，因此用兩地的水釀成的金門高粱酒、種出的金門一條根，不就是「兩岸同飲一壺酒、兩岸同是一條根」嗎。

對此就有網友砲轟，「丟臉」、「當猿猴比當蛆蟲好」、「這些人都算叛國了吧」、「台灣真的對統派太過包容了」、「兩岸同飲一壺酒 兩岸同是一條根 ，超噁」；還有人表示，「金門縣長怎麼還不公投脫離中華民國，併入中華人民共和國？」、「老實說，金門人哪麼想回歸的話，先讓它們回歸阿，讓它們停用台灣健保」。

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