聲援黃智賢、聯合報 新黨酸「已步入新戒嚴」

2019-06-28 13:12

〔記者陳昀／台北報導〕有媒體日前報導名嘴黃智賢主持的政論節目《夜問打權》因蔡政府施壓而即將停播，事後被府方及蔡英文總統在臉書駁斥為假新聞並要求道歉。新黨青年軍今天召開記者會聲援該記者及黃智賢，用納粹比喻蔡政府，並指台灣已步入新戒嚴時代卻不自知。

新黨發言人王炳忠認為，NCC多次去函中視新聞台，指控《夜問打權》涉及「違反客觀事實」、「傷害公序良俗」的內容，皆是如「二二八事件先是暴民攻擊外省人」、「台灣沒有大陸市場活不下去」、「香港逃犯條例符合國際引渡慣例」、「人一獨就腦殘」等事實陳述或意見評論，卻被公權力恐嚇加以開罰，顯見蔡政府所謂的「假新聞」根本不是假新聞，而是對蔡英文台獨分裂的作為有意見，就被當成假新聞。

王炳忠表示，過去民進黨批評白色恐怖，就是反對國民黨利用司法、輿論、情治系統、組織動員等資源，製造恐怖氛圍，致使人人心中都有一個小警總，對自己思想檢查，如今蔡總統在臉書點名特定記者，還把名字放大，讓網軍群起圍剿，又和過去的國民黨有何不同，「這不叫施壓，什麼叫施壓？」

新黨文宣委員會副主委林明正指出，蔡政府否認下令關閉黃智賢的節目，至今歷史學家也找不到希特勒下令屠殺猶太人的證據，民進黨手法也是如此，透過自導自演製造「共諜」、指控反對意見為「假新聞」、直接號令NCC「該管的都不管」、發動群眾批鬥媒體、煽動網軍圍剿說真話的新聞人，宛如納粹一手炮製的「國會縱火案」，一切看似都是「民主」程序，最後實現納粹獨裁的事實。

新黨新媒體工作群召集人蘇恆質疑，是不是只要跟蔡政府意見不同，就是假新聞？如果台灣走到這地步，跟戒嚴、專制有何不同，堂堂總統在臉書標記特定記者的名字，是想叫大家追殺他嗎？這樣做不丟臉、不羞恥嗎？她更指，關閉「夜問打權」就是不准節目講民進黨壞話，這就是禁錮人民思想，我們已經步入新戒嚴，民眾卻渾然不知。

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