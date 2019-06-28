反送中》挑撥離間影片瘋傳 「疑似中共慣用抹黑手法」

2019-06-28 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民要求港府撤回「逃犯條例」修訂案（「送中條例」），抗議活動仍持續進行中。近日網路上瘋傳一支影片，內容稱9日和16日的活動上街的多是年輕人，質疑「年輕人的父母在哪裡」，然而，隨後有人發現這支影片有挑撥、離間示威者之嫌，很可能是中共企圖分化反送中民眾所使用的技倆。

綜合港媒報導，近日有支名為〈致年輕人：你哋冇上街嘅父母根本冇愛過你〉（致年輕人：你們沒上街的父母根本沒有愛過你）的影片在建制派的平台上散播，片中的男主角「Louis Yuen」自稱是1990後出生的，有參與9日及12日的反送中遊行，然而抗爭現場只見年輕人不見父母，認為是上一代不愛子女的表現。親中的建制派更藉此砲轟反送中的青年在批鬥父母，並在90後年輕人身上貼上「不孝」、「反國反港」等標籤，讓中間立場人士對行動派反感。

Facebook粉專「求驗傳媒」和眾多網友指出，查驗後發現「Louis Yuen」這個帳號15日才建立，是個非常小眾、不到50人追蹤的粉專，且發布的影片製作風格陳舊，不似年輕人的作品，片中青年的眼睛還一直從左往右看，像是看稿念；「Louis Yuen」並未上傳任何參與遊行的證據，稍晚也將原版影片刪除了，不過建制派平台上還留下很多改過的版本。

前《文匯報》副總編輯、時事評論員程翔指出，以手法來看，〈致年輕人〉很可能是中共慣用的「挑撥群眾」技倆，即讓敵對陣營分裂、內訌，不排除有人有意假年輕人之名，以激進言論引起世代矛盾，抹黑反送中示威者和抗爭運動。

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