柯文哲不滿雙子星案遭駁回 高嘉瑜舉「這例子」神打臉

2019-06-28 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部投審會26日以「有國安疑慮」駁回台北雙子星開發案，台北市長柯文哲27日則用「國家願景、主權意識都是屁話」等語來抱怨，也不滿該案花太多時間審查。對此，「友柯」台北市議員高嘉瑜舉了4年前「頂新出售101股權給馬來西亞商IOI集團」一案來打臉柯文哲。

柯文哲不滿雙子星開發案被駁回，27日中午直言，國家願景、主權意識都是屁話，「雙子星（審查結果）5天就告訴我，不要花5個月，這都是浪費時間，5個月才發現有問題對我來說太慢了」。柯P當晚接受媒體專訪再度抱怨，雙子星案營業額估計1個月20億，對台北市來講，它的商業營業100億就不見了。

對此，曾勸過柯文哲要好好處理雙子星開發案的高嘉瑜在臉書發文說，「2015年針對頂新出售101股權給馬來西亞商IOI集團，柯文哲市長當時表態反對，北市府提出四大理由，基於公共利益、社會觀感、文化認同、國家安全四大層面，投下反對票。」

高嘉瑜指出，當時政府也是依照「外國人投資條例」第7條第1項規定，對國家安全、公共秩序、善良風俗或國民健康有不利影響的事業，禁止投資人投資。而南海投資雙子星案，同樣是地標式建築，同樣有中資疑慮，投審會也是基於公共利益、社會觀感、文化認同、國家安全四大層面做出駁回。

高嘉瑜說，這兩項投資案的差別，在於2015是國民黨執政，2019是民進黨執政，「我認為這件事，是中央基於國安考量，不管藍綠執政，都必須嚴格把關，也應該是同一標準。」

高嘉瑜強調，「這不是北市府也不是中央的問題，這是國安的問題，還有審太久的問題也沒有卡不卡的問題，更不是逢中必反」。

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