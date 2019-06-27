主權意識都是屁？市府發柯P逐字稿 被嗆：越描越黑

2019-06-27 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（27）日以「國家願景、主權意識都是屁話」等語，抱怨「台北雙子星開發案」以中資問題為由，花太多時間審查。台北市政府副發言人柯昱安對此抗議，指控媒體以「國家主權意識是屁話」簡化柯文哲的發言邏輯，並特地整理逐字稿供大眾參考。但網友看完媒體報導及逐字稿後更加「霧煞煞」，打臉北市府「越解釋越不懂」、「看不懂這個逐字跟媒體報導差異在哪」。

本報以「柯文哲：主權意識都是屁話 抱怨雙子星案審太慢」為題報導，台北市長柯文哲任內的重大投資「台北雙子星開發案」遭投審會駁回，柯文哲對此直言，國家願景、主權意識都是屁話，「雙子星（審查結果）5天就告訴我，不要花5個月，這都是浪費時間，是不是中資問題都是浪費時間，5個月才發現有問題對我來說太慢了」。

台北市政府對此發表聲明，全文如下：

台北市政府副發言人柯昱安表示，有關今日嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗活動，有媒體以「國家主權意識是屁話」作為標題簡化市長發言邏輯並不正確，其完整脈絡為「雙子星案遭駁回，如果是以國家願景、國家主權意識為理由，還需要花費5個月的時間審查，並不合理」，內文提到「屁話」之批評，並非指「國家主權意識」本身，而是指以國家主權意識為理由需要審查5個月一事。

發言逐字：我跟大家講，其實很多人在問說台灣現階段到底要什麼東西，當然有人講說喔什麼國家願景啦，國家主權意識啦，在我看起來都是屁話，什麼意思你知道，如果啦齁，雙子星要不給我過的話，欸五天就告訴我，不要花五個月好不好，對我來講這五個月就是浪費，所以老實講，你說這就是，真的啊，你要不給我過，你五天就跟我講了，你要審查是不是中資，是不是什麼，你要花五個月才知道，我跟你講，恐龍尾巴被打到，你不要說過了五個月頭才發現說有問題，才轉過來看，對我來講太慢。

有網友轉貼這份北市府聲明，認為「看不懂這個逐字跟媒體報導差異在哪」、「沒人簡化你柯文哲講話」、「邏輯不通在哪裡」。其他人回應，「我怎麼覺得逐字也救不了他，就是國家主權是屁話啊」、「越解釋越不懂」、「雙子星不也是5大屁案之一」。

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