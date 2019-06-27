歐盟解除漁業黃牌 駐台代表：見證台灣打擊非法捕魚的努力

2019-06-27 19:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐盟執委會今（27）決議對台灣解除IUU「黃牌」。歐盟駐台代表馬澤璉（Madeleine Majorenko）今天說，她見證台灣一路改善整體漁業法規、提升管理系統以打擊非法捕魚所付出的努力。今天黃牌的解除並非終點，而是台灣實踐海洋永續發展承諾的起點。歐盟會繼續支持台灣，和台灣共同合作打擊非法捕魚。

歐洲經貿辦事處（EETO）今表示，歐盟認知到台灣過去3年半就打擊非法、未報告、不受規範 （IUU）捕魚所進行的各項改革，有鑒於台灣已大幅提升其相關漁業法規與行政系統，歐盟執委會今日決議對台灣解除IUU「黃牌」。

歐盟環境、海洋事務暨漁業執委Karmenu Vella表示，他對台灣改革其漁業法規、實施新的管控工具，以及提高漁產品可追溯性所做出的重大努力，表示歡迎。歐盟與台灣的相關交流，再次證明了國際合作是推動健全海洋管理的關鍵驅動因素。

馬澤璉則說，她見證了台灣這一路在改善整體漁業法規與提升管理系統以打擊非法捕魚所付出的努力。馬澤璉強調，打擊非法捕魚是漫長的戰役，今天黃牌的解除並非終點，反而是台灣實踐確保海洋永續發展承諾的起點。歐盟會繼續支持台灣，並和台灣共同合作打擊非法捕魚。

歐盟自2015年10月對台灣祭出非法捕魚黃牌後，歐盟執委會與台灣進行了3年半的密切合作與對話。EETO說，台灣有關單位現在有一套更為現代化且高效率的工具來打擊非法捕魚，是台灣在遠洋漁業管理的一大邁進，尤其台灣擁有全球第二大的遠洋船隊，並在國際漁產品供應鏈中扮演重要角色。另外，台灣也加強規範經營他國國籍船隻之台灣業者的相關責任義務。

EETO並說，基於這些成果，歐盟執委會將研議與台灣共同成立IUU工作小組，以持續雙方有關打擊非法捕魚議題的密切合作，包括在多邊、區域和次區域等層面。此外，歐盟與台灣也將持續在台歐盟人權諮商架構下，就漁業勞動條件相關議題進行對話。

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