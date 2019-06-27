可以接受爆乳女友是韓粉？ 他超酸回文網友推爆！

2019-06-27 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6月起全台「週週造勢」，盼能在黨內總統初選勝出，此舉雖遭外界批評「無心市政」，但仍有許多死忠韓粉追隨。對此，有網友好奇詢問，如果女友是極品正妹加巨乳小隻馬，卻是一名超級韓粉，大家能接受嗎？沒想到一名網友用韓國瑜「金句」神回文，讓其他人讚嘆不已。

有網友在PTT發文，如果交到一位正妹級女友，不僅可愛又是巨乳小隻馬，個性也十分溫柔又善解人意，完全是正妹中的極品，但「她是瘋狂韓粉，不管凱道還是花蓮還是台中都會跟車去造勢，回家還會去韓粉粉絲團嗆人，桌上擺滿禿頭公仔，一提到韓領導，她就會臉紅通通的跟你爭辯」，這樣的女生各位可以接受嗎？

網友見狀留言「不行，腦袋是好東西，無法和無腦人相處」、「如果是這樣啥粉我都無所謂了」、「連韓這都支持～大概是最好騙的」、「女友可以啊，結婚前觀念還是差很多再考慮」、「如果有，那我也要當韓粉」、「不要只有空有外表 腦袋也是個很重要的東西」。

沒想到有網友用韓國瑜「金句」超酸回文，「以後她問你『你愛我嗎？』你就回答：『我愛你的心不會比妳少一分，你愛自己的心不會比我多一分』，如果她問你『那愛我的話，具體上你要怎麼做？』你就回答：『當然就妳想要什麼，妳要過得幸福啊！總目標就是要讓你幸福！這是我們共同的目標，我做的一切事情，都是希望往妳過得幸福這個目標去做！』」

這超酸回文也被網友推爆，「真有才XD」、「還不趕快去市府報到，在這嘲諷點滿」、「你韓粉研究員？」、「別裝了你就是韓總本人吧= =」。

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