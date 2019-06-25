學生嗆韓「不懂尊重」？ 范雲打臉：落跑市長才不尊重市民

2019-06-25 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（25日）與模範生、市長獎畢業生進行最後一場合影活動，接連遭3名女學生用「道具」嗆聲，讓韓國瑜看了臉上有些尷尬。對此，台大社會學系副教授范雲表示，有韓粉批這些行為是「不懂尊重」，但她認為「半路落跑的市長才是不懂尊重市民」。

高雄市107學年度模範生、市長獎畢業生與市長合影活動，最終場下午於新莊高中舉行，仁武高中陳姓畢業生將「做好做滿」紙條藏在獎狀下，打開前被韓國瑜制止，韓對著陳姓學生說了幾句話後，就將字卡收起來。

接著下午時，中華藝校李姓畢業生在合影也拿出設計精緻具巧思「做好做滿愛高雄」字聯，韓國瑜看後稱讚，並要她先收起來拍照。另名中華藝校陳姓畢業生則拿出登革熱防治文宣「防蚊四寶」，要韓國瑜做好防疫工作。另外，海青商工陳姓畢業生將小熊維尼玩偶夾在前胸，入場前則被督學攔截。

韓國瑜今接連被3名女學生開嗆，之前還先後遭國中生嗆「選總統太可笑」，還有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台合照，昨天（24日）更有雄中學生拿著《為什麼愛說謊》一書合影。

對此，台大社會學系副教授范雲在臉書表示，「今天換高中女生嗆韓，紙條上面寫做好做滿，年輕世代勇於表達。聽說韓粉在大罵年輕人亂來不懂尊重，半路落跑的市長才是不懂尊重市民」。

「宅神」朱學恒也在臉書酸說，「第一屆青少年創意嗆韓大賽國高中模範生組，入圍的有......」。高雄市港和國小性平教師劉育豪也在臉書直言，「有人說那些畢業生是突襲了韓先生。拜託，「夜襲」還是韓的競選主題曲勒」！

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