獨家》何韻詩、滅火器等台港歌手大集結 共譜《撐》挺香港未來

2019-06-27 15:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕力挺香港「反送中」訴求，台灣、香港音樂圈悄悄發起大串聯，共同創作撐香港歌曲《撐》，由歌手何韻詩、滅火器等近20組音樂人獻唱，為香港加油打氣。《撐》歌曲以國語、粵語歌唱穿插，希望用自由的台灣，《撐》香港的自由。歌曲預計本週推出，也聲援即將到來的香港7月1日遊行。

何韻詩、滅火器等近20組音樂人獻唱

此曲由三金音樂製作人柯智豪統籌製作，並由台灣知名音樂作詞人武雄、香港音樂作詞人林夕共同填詞，董事長樂團主唱吳永吉作曲。歌曲並集合了台港近20個樂團、歌手獻唱，包含何韻詩、黃耀明、董事長樂團、滅火器樂團、巴奈等音樂人，跨海串連一起「撐香港」。

《撐》歌曲從創作到後製，只有不到2週的時間。製作人柯智豪表示，最初先由吳永吉老師作曲，武雄老師完成國語歌詞後，再交由林夕老師，依照旋律填粵語詞，「因為粵語必須要入韻，韻腳要在旋律裡面，歌曲才會好聽」。

《撐》歌曲以國語、粵語歌唱穿插，柯智豪也解釋，若只是邀香港歌手唱國語，會失去很重要的連結，特別是在反送中重要事件裡。因此，製作初期就決定找武雄跟林夕老師來共同填詞，用台灣、香港跨海合力的方式完成。而為這首歌取名《撐》的亦是林夕老師，用港人的期盼，共同撐香港的未來。

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