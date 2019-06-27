酸「韓上人」塞子說沒邏輯 成大教授：我天賦不夠想不通

2019-06-27 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜週二於國民黨總統初選政見會上，以「棋子」與「塞子」比喻美中台關係，引發熱烈討論，不少人認為不知所云，甚至調侃若要聽懂得先變草包，不過也有名嘴說庶民其實都懂。成大教授李忠憲今上午在臉書發文，他表示跑了2小時16公里也想不出什麼東西、自嘲「天賦不夠」，還調侃「感謝韓上人的開示」。

李忠憲在文中指出，昨看了兩遍「韓上人的開示」，並在跑步時思考其中的哲學道理，但「跑了2個小時16公里真的也想不出什麼東西」，之後去查棋子、塞子的德文，將兩者輸入德國網頁尋找，也找不出有意義的東西，他不禁調侃，連德國這麼多哲學家之處都找無其關聯，「能夠提出這麼神奇的理論，難怪韓上人可以拿到這麼多票」。

李忠憲在文中提到，他與小孩下暗棋時，小孩突然說規則改了，「她的車就吃掉了我的帥、仕、相」，讓他想到「這可能就是韓上人棋子的人生哲學，在適當的時間變換成對自己有利的規則就可以打勝仗」。

李忠憲在文中自述「天賦不夠」、想不通塞子的人生哲學，並稱棋子、塞子可能是為讓人思考的哲學公案，但此問題通常沒答案。「真的感謝韓上人的開示，這個問題甚至連邏輯都沒有」，讓他即便在大熱天跑步時，專心思考這個問題，也沒感到不適；「這真是一個偉大的哲學問題」、「讚嘆師父！感恩師父！」

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