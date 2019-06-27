只有韓粉願意等民調電話？ 朱立倫溫情喊話婆媽支持

2019-06-27 12:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨中常委沈智慧26日在中常會指國民黨總統初選參選人郭台銘未簽署參選公約，恐成「歷史罪人」，前新北市長朱立倫今天受訪表示，大家都是隊友、都是黨內同志，不要為初選傷和氣，對每個人的表現都要拍拍手、鼓鼓掌，為他加油。

朱立倫今天早上回到新北市，參與「居家服務」關懷志工活動。媒體詢問朱立倫，對台北市長柯文哲抱怨雙子星案被投審會駁回的看法，朱立倫說，雖然對此案不太了解，但能理解柯市長想為台北市做點事，看起來中央又要卡他（柯）了。

對於自己的網路聲量在26日第一場政見會之後攀升不少，朱立倫說，這是網友的關注和鼓勵，接下來還有兩場政見會，他會繼續努力，畢竟大家還是關心政見，7月15日民調公布後大家就要團結一致。

朱立倫也說，希望民眾在7月8日至14日民調期間，可以冷靜思考國民黨需要什麼樣的候選人，至於名嘴黃創夏認為電話民調到9點半「只有韓粉願意等」，朱立倫回應，他持開放的態度，幾點到幾點都接受，他也提醒「支持朱立倫的婆婆媽媽們」，接起電話時大聲說出支持，別當成詐騙電話掛掉。

朱立倫談到居家服務時表示，現在台灣面臨的兩大問題是少子化和高齡化，更認為長照必須回歸保險制，才足以回應民眾需求，批評當今政府在長照的預算，甚至比任何健保重大傷病的支付還低。

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