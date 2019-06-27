質疑蔡政府雙重標準 柯P酸：讚嘆效率突然變好

2019-06-27 11:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕經濟部投審會昨宣布，雙子星案投資人南海控股與中國市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，依外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回。

台北市長柯文哲蟄伏一晚後今天上午受訪，質疑同一家公司投資民進黨中常委經營的陽信銀行，為何就沒有國家安全疑慮？且當時南海控股事先獲得經濟部核發的證書，證明不是中資公司，才取得投標資格，如果竟然改用另一條法令「外國人投資條例第7條」，並以違反國家安全為由駁回申請，未來勢必造成外國公司投資台灣的不確定性。

對於昨天早上才嗆蔡英文趕快把雙子星解決，下午投審會就駁回，柯也酸回「就很讚嘆民進黨政府的效率突然變好啊！」

柯文哲今早出席台北市民政團隊聯合頒獎典禮前接受媒體聯訪，手上拿著一張對折的紙條，顯然有備而來，媒體才開口詢問雙子星，柯就立刻笑說「來來來，重要事情要照稿念。」

他首先指出，原得標公司是先有獲得經濟部核發的證書，證明他們不是中資公司，也因此他們取得投標資格，得標之後經過5個月的審查，今天投審會並不是以他們是中資公司為理由駁回申請，而是改用另一條法令，外國人投資條例，以違反國家安全為理由，駁回申請。

他質疑，那同一家公司，投資民進黨的中常委經營的陽信銀行，為何沒有國家安全疑慮？

柯直言，當然他們會有他們的說明，不過以沒有客觀標準的國家安全當理由來駁回申請，「我認為這會造成外國公司投資台灣的不確定性，應當日後會有不利影響」。

他接著說，台灣畢竟還是法治國家，在現行法令之下，還是按照現行法令做事，目前北市府表達尊重投審會的決議。

至於後續要怎麼處理，柯表示，看得標公司的反應，再決定下一步，也不能去預測得標公司是要假處分、要訴願還是行政訴訟，市府不預設立場也不下指導棋，就看目前的原得標公司的後續反應再決定北市府下一步。

他也坦言，比較確定是的應該會拖很久，不過他這種亞斯伯格症的人，本來就沒有甚麼情緒，所以聽到當下也沒有爽不爽。

對於自己曾在議場答詢議員徐巧芯表示，若以國安疑慮為由駁回，會翻臉，柯今天則說，「哎，就事論事啦，還是政府做事還是要有規則、可預期啦。雖然還是覺得說為何要花5個月才能決定它有國家安全疑慮，奇怪。」

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