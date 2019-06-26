大法官人事審查》被提名人呂太郎：支持安樂死 可立特別法

2019-06-26 18:00

〔記者謝君臨／台北報導〕大法官被提名人、司法院秘書長呂太郎今天於立法院臨時會接受朝野立委審查，對於安樂死立法，他表示支持，他說，從人的尊嚴來看，應有權決定生命最後終止的方式；至於刑法加工自殺罪恐成為安樂死尚未合法化的罪名，是否須修改？呂太郎則認為，兩者不太一樣，刑法加工自殺目前尚無修改必要，安樂死則是要立特別法。

立院臨時會25、26日進行「司法院大法官人事同意權案」審查，依序由高雄高等行政法院院長楊惠欽、考選部長蔡宗珍、台大法律系教授謝銘洋及司法院秘書長呂太郎等4名大法官被提名人，接受朝野立委質詢；其中，楊惠欽、蔡宗珍已於昨天審查完畢，今天上午、下午，則分別由謝銘洋、呂太郎備詢。

國民黨立委許毓仁質詢時，詢問呂太郎是否支持安樂死？呂太郎說，就他自己的看法，目前他基本上支持，只要過程中能確保不至於誤殺，或造成其他的失誤，從人的尊嚴來看，他應有權決定生命最後的方式。

許毓仁繼續提問關於刑法加工自殺罪問題，呂太郎認為，安樂死與加工自殺不太一樣，一個人要很有尊嚴結束自己的生命是沒有錯，但當他不能表達意識時，誰了解他的真意，這很重要，我們看他是植物人，他也許不想活了，但或許他的內心深處還抱有一絲希望，這是複雜且嚴謹的程序，與單純的加工自殺不同。

許毓仁說，據統計，國人不健康的存活時間是8.8年，如果能推動安樂死合法化，相信能減輕整體健康醫療的負擔，給予人性尊嚴，且能夠表達進步的社會思想。然而，刑法加工自殺罪，很容易被拿來當作是如果安樂死成功，但沒有被合法化的罪名，這條是否要做必要的修改？

呂太郎說，刑法加工自殺罪還沒有修改的必要，樂安死重要的是要設特別法，透過一個非常嚴謹、客觀的程序；他也強調，安樂死這件事，不能以減輕醫療的負擔做為重點，應該從人的尊嚴來看。

許毓仁提問，對於醫生協助自殺或積極安樂死的看法？呂太郎認為，一個是停止治療，一個是積極促成死亡，兩個評價不同；他個人的看法是要設立安樂死特別法，至於法制上是另一個考慮，或許行政部門掌握更多的資訊也不一定。

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