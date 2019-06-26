南庄鄉長被告涉賄未起訴 當選無效也駁回

2019-06-26 17:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣無黨籍南庄鄉長邱梓增，於去年底地方公職人員選舉，被控樁腳林姓男子以每戶5千元，替他買票；競選對手劉月梅也對他提當選無效之訴。邱涉刑事賄選罪嫌部分，苗栗地檢署依罪嫌不足，未起訴邱梓增；當選無效之訴部分，苗栗地方法院也採信林男主動替邱買票說法，今天下午宣判駁回。

去年11月24日舉辦地方公職人員選舉，開票結果，邱梓增獲得3217 票，經苗栗縣選舉委員會公告當選苗栗縣南庄鄉第18屆鄉長。

不過，邱梓增也於競選期間，被檢舉他的樁腳林姓男子，以每戶5千元，分別向黃姓等3名選民買票，遭檢警調查。與邱競選失利的劉月梅，也以此為主張，對邱提起當選無效之訴。

邱梓增於庭訊時，否認有買票行為，並抗辯林男並非他競選團隊之工作人員，也不是他的樁腳；他並未授意林男買票，也不知情林男有買票行為。

林男則稱，他因為與劉月梅同是經營遊覽車生意，擔心劉月梅選上鄉長，他的遊覽車生意會被劉搶走，才自行為邱梓增買票。

合議庭認為，林男是為避免所經營的遊覽車生意遭同行的劉月梅搶走，故主動為邱梓增出資賄選，並無證據證明邱梓增知情或與林男有行賄買票的犯意聯絡。

此外，合議庭據證人、即受賄的黃男證稱，林男說邱梓增沒有錢，他是友情贊助，邱梓增當選後，鄉公所辦活動，會叫他的遊覽車，這樣他才會有錢賺，前鄉長的太太（劉月梅）也是開遊覽車公司的，搞得他都沒有生意做，所以支持邱梓增，與林男供述情節相符。

合議庭認為，據林男、黃男之言，足以認定林男因認為與劉月梅有同業競爭關係，邱梓增勝選與否攸關其生意興衰，故而主動出資為邱賄選。且依劉月梅舉證及法院依職權調取之刑事卷證、通聯紀錄 ，均不足以證明邱梓增有違反選罷法第99條第1項交付賄賂賄選行為，則劉月梅所提邱梓增當選無效之訴，與選罷法當選無效之要件不符，判決劉月梅之訴駁回。

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