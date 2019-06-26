參加「高雄小三通」活動惹議 立委黃昭順道歉

2019-06-26 14:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天也參加「高雄旗津－溫州洞頭小三通典禮」的國民黨立委黃昭順，今天發聲明表示，對於出席此敏感活動，事前、事中未注意其合法性等問題，以致引發議論，深感不安，鄭重道歉。

黃昭順表示，此行程是應民間業者邀約前往，與高雄市政府無關，她抵達會場時因大雨滂沱，匆匆致意合影後旋即離去，未及瞭解相關細節。

高雄小三通風波發生後，大批網友除湧入參加活動的高雄市觀光局潘恒旭臉書，黃昭順臉書也有不少網友留言說：「妳不是立法委員嗎？ 方便解釋一下旗津-溫州小三通嗎？」

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