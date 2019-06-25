黃昭順自豪參與幽靈「小三通 」 網友灌爆臉書怒嗆

2019-06-25 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭今（25日）出席上和海運公司主辦的「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮」，最後卻證實是場大騙局，不僅公司早已解散，宣稱首航的2艘船也未向航港局申請。而一同出席的藍委黃昭順臉書也遭網友灌爆，挨批「出去不要說你是高雄選出來的立委，好丟臉喔」。

潘恒旭今出席上和海運公司主辦的「高雄旗津--溫州洞頭小三通首航典禮」，隨行的高雄立委黃昭順也開心地在臉書發文，「今天高雄雖然天空不作美，但高雄依舊要貨出去 拚經濟，今天開通高雄港與溫州洞頭小三通促進高雄經濟發展」。她還tag「#風雨生信心，貨出去，高雄拚經濟」。

但高雄市議員黃捷踢爆，上和航運公司本月12日已解散，沒有向航港局申請高雄溫州航線，承租的「永順二號」也被曾涉及走私，指「這個活動目前看起來未有任何合法依據」。陸委會晚間也嚴厲譴責此事漠視國家主權，挑戰中央，且是「政治操作的大騙局」，意圖為營造「發大財」假象，若違法將嚴處。

黃昭順的臉書也遭網友灌爆，留言怒批「高雄獨立了嗎？私自與疫區通航是合法的嗎？」、「當立委就可以這樣亂搞丶無法無天嗎？」、「你們快去中國拉，舔成這樣，完全無國格」、「又是妳 壞事都有妳的份」、「出去不要說你是高雄選出來的立委，好丟臉喔」、「這是叛國罪論，妳身為台灣人，盡做些可恥的行為」。

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