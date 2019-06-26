「我在中國差點被消失」 他驚魂20小時逃回台灣...

2019-06-26 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢之前在直播曾爆料，有位在出差中國的台幹，被迫領身分證（中國居住證），上網抱怨後，遭到中國網友肉搜、公安上門，最後倉皇逃回台灣，這位名眾「辛普春」，述訴他20小時驚魂脫逃過程，在落地台灣那一刻「激動到差點哭了！」。

這名叫「辛普春」在網上自曝自己從被熱搜到逃命返台的過程。他指出，被派到中國出差，為了方便，去考中國的駕照，被要求拍照、壓指紋，但收到的不只是駕照，附帶一張「居住證」，讓他訝異，下意識在臉書貼文「自己一夜醒來，變成中國人」。

就是這個貼文讓他臉書被中國網友灌爆，還遭肉搜、舉報「台獨」，公司同事一早就打電話給他，有4個公安上門要找他，還威脅「叫那個台灣人講話小心點」，他嚇壞了，先請假後，警覺事情沒完，讓他感到無助及害怕，乾脆連工作都不要了，買了一張最快起飛的返台機票，決定先逃出中國返台。

從決定出逃到落地台灣一共20小時，辛普春說，過程中，不敢用中國手機、不敢打開任何通訊軟體，怕被定位，一路擔心突然被中國公安攔截…甚至連遺言都交代好了「如果我消失，絕不是意外」。

直到飛機落地桃園機場，辛普春述說「飛機落地的那一瞬間，我的心跟著安定了⋯

此時此刻強烈的意識到台灣才真的是我的家，這裡才是能真正讓我放心的地方！我真的激動到差點哭了！我還活著！我他媽沒有被消失！」；像惡夢一般的20個小時，終於醒了。

辛普春說，這段驚魂記是發生在今年5月上旬，為了擔心影響公司，才在辭職返台一個多月後才敢曝光。

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