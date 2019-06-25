被批反自由！館長：請國民黨組國旗隊去天安門抗議

2019-06-25 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢6月23日舉辦反紅媒遊行，被質疑是「反自由」舉動，陳之漢透過直播反嗆，「請國民黨組一個國旗隊，在天安門坐宣傳車抗議」，若有人還稱「台灣是台灣，大陸是大陸（中國是中國）」，就「滾回大陸（中國）去」。

陳之漢24日晚間直播中表示，「國民黨最愛國旗了，我們可不可以組一個國旗隊，像統促黨、愛國同心黨（會）一樣，（向他們）在台北市舉著五星旗在那邊走，我可不可以去天安門，請國民黨組一個國旗隊，在天安門坐宣傳車抗議，可不可以？那你（中國）不可以，來我家（台灣）說可以然後說我們家不公平」。

陳之漢指出，「台灣可不可以（在中國）開一個民主自由台，可不可以？不可以嘛，因為中共的報紙都長同一個樣子嘛，可不可以去大陸（中國）辦一個遊行？像統促黨這樣、愛國同心會這樣，可不可以？不可以嘛，那你在西北（死爸）什麼？」

館長提到，「我實在很難了解，我實在一直想不通國民黨或是一些人在台灣一直說，『館長你昨天做這東西是意圖讓人家不自由，意圖打擊、反自由』，好奇怪的理論喔！你是腦袋是裝漿糊嗎？我們做人是不是要求公平嘛！我現在問你嘛！如果不公平的話，就是『我能打你，你不能打我』，可不可以？不可以嘛！對不對？」

館長強調，「那你現在的意思就是說，只准中共拉屎，不准台灣放屁，然後我們還要承認『對，你可以來台灣拉大便』，但是台灣不能去你中國他X的放屁，這是什麼鬼道理？然後你竟然還說：『這道理是對的啊』，那我叫你甲賽也是對的，『為什麼？』沒有為什麼，你就去甲賽！」

陳1人分飾2角嗆聲，「為什麼中共可以在我們這邊宣揚中共的好？『因為台灣是自由的啊』，那大陸（中國）自由嗎？『台灣是台灣，大陸是大陸（中國是中國）』，喔是喔！那你滾回大陸（中國）去！」

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