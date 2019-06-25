不接受高市府切割潘恒旭！網友灌爆臉書要求解釋「這件事」

2019-06-25 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭今天（25日）出席上和海運公司主辦的「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」引發爭議。高雄市政府回應，此為潘局長個人行為，並非代表市府。不過，這樣的說法並未被網友買單，高市府粉專發表回應不到兩小時，就湧入破千則留言；網友不但怒轟「切割」、「卸責」，更要求政府出示潘恒旭的請假證明。

潘恒旭出席「小三通」活動引發爭議，事後被踢爆該公司早已解散，宣稱首航的2艘船也未向航管局申請。陸委會嚴厲譴責此事漠視國家主權，挑戰中央，且是「政治操作的大騙局」，意圖為營造「發大財」假象，若違法將嚴處。

對此，高雄市政府新聞局則在臉書粉專「樂高雄」貼出聲明說，潘恒旭此舉是個人行為，與高雄市政府無關，更要求陸委會地方、中央相互尊重，「不要因為政治原因一再抹黑抹紅高雄市政府」。

不過，高雄市政府的回應似乎不被網友買單，市府臉書PO文不到兩小時，就湧入千則留言。網友痛批，潘恒旭以個人名義參加活動，「但今天是上班時間，而且會場怎麼介紹他，是潘恒旭先生還是高市府觀光局長？」

其他網友也紛紛要求高市府出示潘恒旭在典禮這段時間的請假證明，更要求提供詳細的請假原因、批假人員等資訊。也有網友怒轟，「首長閒暇時間要選總統，觀光局長上班可以從事私人活動」、「這些人是要讓高雄人多丟臉？」、「搞不清楚自己的身分 還不下台」、「滿口胡言」。

更多留言請見高市府新聞局粉專

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